شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز الليلة فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile"، فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل فريق فى حصد الثلاث نقاط للانقضاض على الصدارة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.