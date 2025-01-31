شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ينضم إلى قائمة أجانب لعبوا للقطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم المغربى أشرف بن شرقى مهاجم فريق الأهلى الجديد إلى قائمة اللاعبين الأجانب الذين لعبوا للقطبين الأهلى والزمالك.

وتضم قائمة اللاعبين الأجانب الذين لعبو للأهلي والزمالك كلا من..

1 ) المغربى أشرف بن شرقى.

2 ) القطرى حسين ياسر المحمدى.

3 ) الموريتانى دومينيك دا سيلفا.

4 ) الغانى أحمد فليكس.

وكان النادى الأهلى قد أعلن أمس ضم المغربي أشرف بن شرقي عقب إنهاء ارتباطه مع نادى الريان القطرى بشكل رسمى، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

ويأتى انضمام بن شرقى إلى صفوف الأهلى فى إطار تعزيز قوة الفريق الهجومية، حيث يتمتع اللاعب بخبرات كبيرة في الكرة الأفريقية والعربية، إذ سبق له التألق مع الزمالك المصري والهلال السعودي والوداد المغربي.

وعبّر بن شرقى عن سعادته بالانضمام إلى القلعة الحمراء، مؤكدًا عزمه على تقديم أفضل ما لديه للمساهمة في تحقيق المزيد من البطولات.

ومن جانبه رحب مسئولو النادي الأهلي باللاعب، معربين عن ثقتهم في قدرته على إضافة المزيد من القوة للفريق، خاصة مع اقتراب المنافسات المحلية والقارية الحاسمة.

ويعد التعاقد مع بن شرقي إضافة قوية للأهلي، في ظل سعي النادي لتعزيز صفوفه بلاعبين مميزين لتحقيق مزيد من الإنجازات على المستويين المحلي والقاري.