شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يحدد 25 مارس لمواجهة سيراليون في تصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

حدد منتخب مصر الأول 25 مارس المقبل لمواجهة نظيره السيراليوني، في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، يوم 17 مارس 2025 للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون ضمن منافسات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

يأتي هذا المعسكر في إطار الخطة التي وضعها الجهاز الفني للمنتخب، والتي تهدف لتجهيز اللاعبين بدنياً وفنياً للمباراتين الحاسمتين.

يذكر أن منتخب مصر يتصدر المجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2026، والتي تضم إلى جانبه منتخبات إثيوبيا، وجيبوتي، وغينيا بيساو، وبوركينا فاسو، وسيراليون.

وخاض منتخب مصر حتى الآن 4 مواجهات في التصفيات، حقق خلالها الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراة واحدة، مما يضعه في مركز متقدم بجدول ترتيب المجموعة.