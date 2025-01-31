شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تتويج على فرج وهانيا الحمامى ببطولة جى بى مورجان للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

توج الثنائى المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامى المصنفة الثالثة للسيدات، ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، والتى استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 يناير، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثاني أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي على البيروفي دييجو إلياس، بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 12-10, 14-12, 11-1، ليتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

كما فازت هانيا الحمامي في مباراة الدور النهائي على المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر، بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 3-11, 11-6, 11-8، لتتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخها.

وتسلم اللاعبان درع البطولة، حيث حرصت البطلة المعتزلة نور الطيب على التواجد برفقة زوجها علي فرج خلال البطولة، وكذلك ابنتهما فريدة، كما تواجد كريم درويش مدير قطاع الاسكواش بوادي دجلة.

ويحمل البطل المصري علي فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربيني المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة وجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً في منافسات الرجال وهم: علي فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، علي أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة في منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.



علي فرج مع هانيا الحمامي بعد التتويج باللقب



علي فرج واسرته



علي فرج وكريم درويش



علي فرج