شكرا لقرائتكم خبر عن صراع صدارة الدوري يشعل قمة الزمالك وبيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم الجمعة على ستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile" في لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بينهما لرغبة كل فريق في الظفر بالثلاث نقاط للانقضاض على الصدارة.

ويتسلح الزمالك بدعم جماهيره على ستاد الدفاع الجوي أمام بيراميدز حيث يعول عليهم في الهتاف والتشجيع للشد من أزر اللاعبين،في الوقت الذى يعتمد فيه بيراميدز على العناصر أصحاب الخبرات الكبيرة بين صفوفه فضلاً عن دخولهم اللقاء بدون ضغوط جماهيرية عليهم.

من جانبه حذر السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك اللاعبين من التهاون أمام مرمى بيراميدز، أوالتسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السماوي، ويمنحهم دفعة معنوية لإحباط عزيمتهم.

واهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين الماضيين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: محمد عواد،في الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي الونش، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح،في الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، عبدالله السعيد،في الهجوم: أحمد سيد زيزو، مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري.