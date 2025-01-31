شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل التحضير لموقعة مودرن سبورت.. وجلسات من كولر لتصحيح الأخطاء والان مع تفاصيل الخبر

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة مودرن سبورت المقرر لها السابعة من مساء بعد غد،الأحد، في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز، ويعقد مارسيل كولر المدير الفني جلسات متواصلة مع لاعبي الفريق لتصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال المباريات الماضية وأخرهالقاء بتروجت الذي أُقيم مساء الأحد الماضي بالجولة العاشرة لبطولة الدورى وانتهى بالتعادل 2-2 .

على جانب آخر، طالب الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله ضرورة التمهّل في الدفع بثنائي الفريق وسام ابوعلي وطاهر محمد طاهر في المباريات المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة التي يعاني منها كلاهما، وشدد طبيب الأهلي في حديثه مؤخراً مع مارسيل كولر المدير الفني على أن طاهر ووسام يحتاجان فترة أخرى للتأهيل لاسيما في ظل قوة إصابتهما.

ويعاني طاهر محمد طاهر من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها منذ عدة أسابيع وتجددت الآلام فيها خلال الأيام الماضية ليستمر غياب اللاعب لعدة ايام مقبلة وربما يحتاج إلى أسبوعين للتأهيل.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لوسام أبو علي الذي أثبتت الاشعة الأخيرة معاناته من إصابته بشد من الدرجة الثانية ويحتاج إلى فترة تأهيل لا تقل عن 6 أسابيع ، ورغم أن الجهاز الطبي للأهلي كشف أن إصابة وسام أبو علي لن تستغرق سوى أسبوع إلا أن الأشعة الأخيرة أكدت معاناة اللاعب من شد من الدرجة الثانية يصل إلى درجة المزق بما يعني غيابه مدة قد تصل إلى شهرين، وما يُزيد الأمور تعقيداً أن إصابة وسام أبو علي تحديداً تحتاج وقت طويل للتعافي من الإصابة شأنه في ذلك شأن المغربي أشرف داري زميله بالفريق.