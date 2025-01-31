شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب جدول دورى nile قبل انطلاق الجولة الحادية عشر اليوم.. بيراميدز متصدرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر نادى بيراميدز ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة متفوقا على الزمالك والأهلى أصحاب المركزين الثانى والثالث برصيد 19 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى nile.

وتنطلق منافسات الجولة الحادية عشرة من دورى nile، اليوم الجمعة، بـ3 مواجهات قوية في اليوم الأول، بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، الجونة وحرس الحدود، وتختتم بقمة هذا الأسبوع بين بيراميدز والزمالك.



ترتيب جدول الدورى

ترتيب جدول دورى nile قبل انطلاق الجولة الحادية عشر اليوم..

موعد مباريات الجولة 11 كالتالي:

الجمعة 31 يناير

ـ الإسماعيلى وطلائع الجيش.. 4 عصرا

ـ الجونة وحرس الحدود.. 4 عصرا

ـ بيراميدز والزمالك.. 7 مساء

السبت 1 فبراير

ـ إنبى والبنك الأهلى.. 4 عصرا

ـ زد إف سى والمصرى.. 4 عصرا

ـ بتروجت والاتحاد السكندرى.. 7 مساء

ـ فاركو وغزل المحلة.. 7 مساء

الأحد 2 فبراير

ـ سيراميكا وسموحة.. 4 عصراً

- مودرن سبورت والأهلى.. 7 مساءً

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