الامارات | اختيار صادم من نجل كريستيانو رونالدو.. هذا هو أفضل لاعب في العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف أسطورة كرة القدم، كريستيانو رونالدو، أن ابنه ماتيو يعتبر أن النجم الفرنسي أفضل لاعب في العالم، وليس والده أو ليونيل ميسي.

وقالت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية إن قائد النصر السعودي، الذي يحتفل ببلوغه 40 عاماً قريباً، أشار إلى أن ابنه، الذي احتفل بعيد ميلاده الثامن مؤخراً، يعبر عن إعجابه بلاعب ريال مدريد كيليان مبابي، حيث قال: "ماتيو يقول لي أحياناً: 'يا أبي، مبابي أفضل منك'، فأرد عليه: 'لا، أنا أفضل منه، لقد سجلت أهدافاً أكثر'".

وأضافت الصحيفة أنه بعد الهيمنة الطويلة لرونالدو وميسي على جائزة الكرة الذهبية، يبدو أن هذا العصر قد انتهى، حيث حصل رودري على الكرة الذهبية لعام 2024، بينما جاء مبابي في المركز السادس في التصويت.

وسجل رونالدو 920 هدفًا في مسيرته التي تمتد عبر 1,259 مباراة، بينما سجل مبابي، البالغ من العمر 26 عاماً، 349 هدفاً في 487 مباراة.