شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وبيراميدز في الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بيراميدز في اطار منافسات الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى الممتاز دورى نايل، وسط صراع على قمة الدورى بين الفريقين، ونلقى الضوء فى التقرير التالى على أبرز المعلومات عن المباراة..

1- موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة من مساء اليوم بإستاد الدفاع الجوى، وسط مساعى من الفريقين لتحقيق الفوز واعتلاء قمة ترتيب بطولة الدورى، حيث أن الفارق بين الفريقين نقطة واحدة فقط.

2- ترتيب الزمالك وبيراميدز

ويدخل الزمالك المباراة وهو في المركز الثانى برصيد 20 نقطة بعد أن خاض 10مباريات، حقق الفوز في 6 مباريات وخسر في مباراتين وتعادل في مثلها ، بينما يدخل بيراميدز المباراة محتلا الصدارة والقمة، برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 10 مباريات فاز في 6 مباريات وتعادل في 3 مواجهات وخسر واحدة.

3- التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر وأحمد فتوح، خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل دونجا ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي.

4- القيمة التسويقية للزمالك وبيراميدز

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 15.25 مليون يورو بينما تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز 21.55 مليون يورو.

5- غيابات الزمالك أمام بيراميدز

ويغيب عن الزمالك امام بيراميدز كل من حمزة المثلوثى، أحمد حمدى، محمد عبد الشافى، شيكابالا، ناصر ماهر ، مع توقعات بغياب مصطفى الزنارى لرفض جروس لمجازفة باللعب في المباراة

