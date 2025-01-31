شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر فى كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع منتخب مصر بقيادة حسام حسن فى المجموعة الثانية فى كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامتها فى المغرب، بجانب كل من جنوب أفريقيا وزيمبابوى وأنجولا، والتى ستلعب مبارياتها على ملعب أدرار فى مدينة أغادير.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى الكان، كالتالى:

22 ديسمبر.. منتخب مصر ضد زيمبابوي

26 ديسمبر.. منتخب مصر ضد جنوب أفريقيا

29 ديسمبر.. منتخب مصر ضد أنجولا

كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

ونجح 12 منتخبا من أصل 24 منتخبا تأهل للبطولة القارية، فى التتويج بـ28 لقب لأمم أفريقيا من قبل، وتعد مصر هى الأكثر مشاركة فى تاريخ البطولات الأفريقية برصيد 27 مشاركة وحصدت اللقب 7 مرات فى 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010.

تليها كوت ديفوار فى عدد مرات الظهور برصيد 26 مشاركة وهى حامل لقب النسخة الأخيرة وتوجت بالبطولة ثلاث مرات 1992 و2015 و2023، ثم الكاميرون وتونس بـ22 مشاركة ولكن الأول حصدت اللقب 5 مرات أعوام 1984، 1988، 2000، 2002، 2017، بينما حصدت تونس البطولة مرة وحيدة عام 2004.

وجاءت نتائج القرعة كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى: المغرب - مالي - زامبيا - جزر القمر

المجموعة الثانية: مصر - جنوب إفريقيا - أنجولا - زيمبابوي

المجموعة الثالثة: نيجيريا - تونس - أوغندا - تنزانيا

المجموعة الرابعة: السنغال - الكونغو الديمقراطية - بنين - بوتسوانا

المجموعة الخامسة: الجزائر - بوركينا فاسو - غينيا الاستوائية - السودان

المجموعة السادسة: كوت ديفوار - الكاميرون - الجابون - موزمبيق