شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الموعد الجديد لإغلاق القيد الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغلق باب القيد الأفريقي أمام أندية أفريقيا التى تسعى إلى تدعيم صفوفها خلال النسخة الحالية، يوم 28 فبراير المقبل بناء على قرار من الاتحاد الأفريقى، لتكون هناك فرصة أمام الرباعى الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري لجلب الصفقات وقيدها أفريقيا.

موعد غلق القيد الأفريقى

وقرر الاتحاد الأفريقى مد القيد الأفريقي إلى 28 فبراير المقبل بدلا من انتهائه اليوم الجمعة 31 يناير الجاري، في الوقت الذى ينتهى فيه القيد المحلي إلى 8 فبراير المقبل.

صفقات الأهلى

ونجح مسئولو النادي الأهلي في التعاقد مع كل من المغربي أشرف بن شرقى والسلوفينى جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا، بالإضافة إلى عودة محمود حسن تريزيجيه في نهاية الموسم.

ويسارع الأهلى الزمن من أجل ضم صفقة جديدة أجنبية وأخرى محلية، ويعمل مسئولو المارد الأحمر على ضم السويسرى ديريك كوتيسا أو الفلسطيني تامر بني عودة.

على الجانب الآخر، اكتفى فريق بيراميدز بقائمته ولم يتعاقد مع صفقات جديدة لقيدها في الانتقالات الحالية، بينما يواصل الزمالك البحث عن صفقات جديدة لتدعيم صفوفه، وحرم وقف القيد المصرى من تدعيم صفوفه قبل الأدوار المهمة في الكونفدرالية.