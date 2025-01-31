شكرا لقرائتكم خبر عن هانيا الحمامى تتوج ببطولة جى بى مورجان للاسكواش للمرة الأولى فى تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

توجت البطلة المصرية هانيا الحمامي، المصنفة الثالثة عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة جى بى مورجان للاسكواش، والتى استضافتها نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 31 الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 190 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تصنف بفئة البطولات البلاتينيوم ثانى أعلى فئة ببطولات الاسكواش.

وفازت هانيا الحمامى فى مباراة الدور النهائى على المصنفة الأولى عالمياً نوران جوهر، بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 8-11, 11-8, 3-11, 11-6, 11-8.



هانيا الحمامي (1)



هانيا الحمامي (2)

ويحمل البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً للرجال، ونور الشربينى المصنفة الثانية للسيدات، لقب البطولة عن النسخة الماضية.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية كبيرة، بوجود 22 لاعباً ولاعبة بواقع، 11 لاعباً فى منافسات الرجال وهم: على فرج، يوسف سليمان، محمد الشربيني، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، محمد أبو الغار، يوسف إبراهيم، طارق مؤمن، فارس الدسوقي، على أبو العنين، مصطفى عسل.

و11 لاعبة فى منافسات السيدات وهن: نوران جوهر، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، هنا رمضان، سنا إبراهيم، هانيا الحمامي، ندى عباس، روان العربي، فريدة محمد، ملك خفاجي، نور الشربيني.