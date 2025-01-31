شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستضيف اليوم طلائع الجيش بحثا عن استعادة الانتصارات بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الإسماعيلى في الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق طلائع الجيش على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى "دورى nile ".

يسعى الإسماعيلى خلال اللقاء لتعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، حيث يأمل الإسماعيلى في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، في الوقت الذى يسعى فيه طلائع الجيش استعداده نغمة الانتصارات، بعد التعادل السلبى مع فاركو في الجولة التاسعة.

الإسماعيلى يدخل مباراة اليوم، محتلاً المركز العاشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

ويتسلح فريق الإسماعيلى بالتاريخ قبل مواجهة طلائع الجيش، حيث واجه الطلائع فى 43 مباراة سابقة قبل مواجهة الجمعة، نجح فى الفوز فى 17 لقاء وخسر 11 لصالح الطلائع، بينما حسم التعادل نتيجة 15 مباراة، سجل لاعبو الدراويش 69 هدفا، بينما أحرز لاعبو الطلائع 51 هدفا.