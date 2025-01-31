شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتسلح بخبراة لاعبيه أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يدخل فريق بيراميدز مباراته امام الزمالك الليلة، فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى بطموحات عالية لتأكيد صدارته لجدول ترتيب الدورى المصرى حال الفوز على الزمالك، لاسيما أن الفريق السماوي يمتلك المقومات والعناصر القوية التي تمكنه من تحقيق ما يصبو إليه.

وحرص كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز على تحفيز لاعبيه قبل مواجهة الزمالك مؤكداً لهم على أهمية الثلاث نقاط، في مشوار الفريق بالدوري وطالبهم بضرورة التركيز والسيطرة على مجريات المباراة،ومباغتة المنافس من البداية.

ويتولى شريف إكرامى ، حراسة عرين بيراميدز خلال مواجهة الزمالك فى ظل إيقاف أحمد الشناوى بعد تلقيه الانذار الثالث خلال مواجهة الأهلى الماضية، ليعتمد الجهاز الفنى للفريق السماوى على شريف إكرامى صاحب الخبرات الكبيرة.

ويغيب أحمد الشناوي حارس المرمى، وكذلك كريم حافط الظهير الأيسر بعد حصولهما على الإنذار الثالث خلال مواجهة الأهلى، كما يغيب المدافع أحمد توفيق عن اللقاء بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الأهلي كذلك.

ومن المتوقع أن يدخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: شريف إكرامي،خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي – محمد الشيبي،خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة،خط الهجوم: فيستون ماييلي.