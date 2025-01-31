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عودة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم.. صور

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  • عودة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم.. صور 1/6
  • عودة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم.. صور 2/6
  • عودة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم.. صور 3/6
  • عودة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم.. صور 4/6
  • عودة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم.. صور 5/6
  • عودة بعثة منتخب اليد إلى القاهرة بعد تحقيق المركز الخامس ببطولة العالم.. صور 6/6

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القاهرة - سامية سيد - كتبت - ندى مجاهد

الجمعة، 31 يناير 2025 05:43 ص

عادت بعثة منتخب مصر لكرة اليد، منذ قليل، إلى القاهرة قادمة من كرواتيا بعد احتلال المركز الخامس ببطولة العالم رقم 29 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وتلقى منتخب اليد الخسارة أمام نظيره فرنسا بنتيجة 34-33 فى إطار مباريات دور ربع النهائى ببطولة العالم رقم 29.

وتأهل منتخب اليد رسميا إلى دور الثمانية بعد الفوزعلى نظيره كاب فيردى بنتيجة 31-24 فى ختام مواجهات الفراعنة بالدور الرئيسى ببطولة العالم.

ونجح منتخب اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى خوان كارلوس باستور إلى تحقيق الفوز فى مواجهة كاب فيردى من أجل حسم التأهل إلى دور الثمانية بعد الفوز فى المواجهة الماضية على سلوفينيا بنتيجة 26- 25 بعدما تلقى المنتخب الخسارة أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 فى ضربة بداية الدور الرئيسى.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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