شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يخشى مفاجآت حرس الحدود اليوم في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الجونة في الرابعة عصر اليوم الجمعة، فريق حرس الحدود على استاد خالد بشارة، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى "دورى nile".

ويسعى علاء عبد العال لاستعادة كبرياء فريقه بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها من الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة 4 – 1، ويعمل حرس الحدود على مواصلة نشوة الانتصار بعد الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد في اللقاء الماضى.

يدخل الجونة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3، وخسر في 6، ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

وانتفض فريق حرس الحدود في آخر المباريات لتحويل مساره من مؤخرة الدورى إلى المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة، حيث نجح حرس الحدود في تحقيق 3 انتصارات آخر 4 مواجهات، حيث فاز على طلائع الجيش وغزل المحلة ومودرن سبورت وسقط بصعوبة أمام الزمالك 3/ 2، بينما تعادل مع المصرى والإسماعيلى وسيراميكا في بداية الانتفاضة بعد الخسارة في 3 مباريات من 4 لقاءات في البداية من سموحة والاتحاد وزد.