شكرا لقرائتكم خبر عن تطور جديد في ملف تعاقد الأهلي مع متولي بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

تسعى إدارة الأهلي لحسم صفقة رشاد متولي لاعب بتروجيت خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية ، فعلى الرغم من أن الأهلي كان ينوي تأجيل الصفقة حتى نهاية الموسم الجاري بعدما ضم النادي أحمد رضا من بتروجت في يناير الجاري، إلا أن البعض في إدارة الأهلي إقترح حسم الصفقة حالياً مع إمكانية إعارة اللاعب لأي نادً لحماية الصفقة وعدم تدخل اي نادي أخر للفوز بها وإفسادها على الأهلي حال الإنتظار لنهاية الموسم لاسيما وأن رشاد متولي من اللاعبين الجيدين ونال إشادة كثيرون من أبناء القلعة الحمراء.

على جانب آخر، طالب الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور أحمد جاب الله ضرورة التمهّل في الدفع بثنائي الفريق وسام ابوعلي وطاهر محمد طاهر في المباريات المقبلة حتى لا تتفاقم الإصابة التي يعاني منها كلاهما، وشدد طبيب الأهلي في حديثه مؤخراً مع مارسيل كولر المدير الفني على أن طاهر ووسام يحتاجان فترة أخرى للتأهيل لاسيما في ظل قوة إصابتهما.

ويعاني طاهر محمد طاهر من إصابة في العضلة الأمامية تعرض لها منذ عدة أسابيع وتجددت الآلام فيها خلال الأيام الماضية ليستمر غياب اللاعب لعدة ايام مقبلة وربما يحتاج إلى أسبوعين للتأهيل.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لوسام أبو علي الذي أثبتت الاشعة الأخيرة معاناته من إصابته بشد من الدرجة الثانية ويحتاج إلى فترة تأهيل لا تقل عن 6 أسابيع ، ورغم أن الجهاز الطبي للأهلي كشف أن إصابة وسام أبو علي لن تستغرق سوى أسبوع إلا أن الأشعة الأخيرة أكدت معاناة اللاعب من شد من الدرجة الثانية يصل إلى درجة المزق بما يعني غيابه مدة قد تصل إلى شهرين، وما يُزيد الأمور تعقيداً أن إصابة وسام أبو علي تحديداً تحتاج وقت طويل للتعافي من الإصابة شأنه في ذلك شأن المغربي أشرف داري زميله بالفريق.