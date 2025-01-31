شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي vs الزمالك.. لمن الغلبة فى موسم الصفقات حتى الآن؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الساعات الأخيرة حالة من الإثارة والمتعة في ملف التدعيمات والصفقات بقطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك، والتي كان آخرها إعلان محمود جهاد لاعب فاركو توقيعه لنادى الزمالك لمدة 4 مواسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مؤكداً خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه وقع عقود انتقاله للزمالك لمدة 4 مواسم ونصف، تبدأ من يناير الجارى مُتمنياً التوفيق فى خطوته الجديدة مع القلعة البيضاء.

وفى سياق متصل، واصل النادى الأهلى مسلسل صفقاته النارية، بعد إبرام 5 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية حتى الآن، وقبل غلق باب القيد الأفريقى بـ24 ساعة، و9 أيام للقيد المحلى لدعم الفريق الأحمر المرحلة المقبلة.

ويأتى في مقدمة تلك اللاعبين المغربى أشرف بن شرقى الذى انضم في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف عقب فسخ عقده مع الريان القطرى، ومحمود حسن تريزيجيه.

صفقات الأهلى

أعلنت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن انضمام الثنائى مصطفى العش مدافع فريق زد، والسلوفيني نيجك جراديشار مهاجم نادي فيهرفار المجري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ونجح مسئولو الأهلى في ضم مصطفى العش من نادى زد على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر حتى الانتهاء من مشاركة الفريق الأحمر في كأس العالم للأندية في يوليو المقبل والصفقة إعارة بدون أحقية الشراء، وحال رغب الأهلى في ضم اللاعب بشكل نهائي سيتفاوض على ضم اللاعب في الصيف المقبل، وفقا للقيمة المحددة من العروض المقدمة لشراء اللاعب.

وحصل مسئولو الأهلى على توقيع اللاعب السلوفيني نيجك جراديسار لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم تبدأ من فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد مفاوضات مكثفة، ويحصل خلالها اللاعب على 700 ألف دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم، ومن المقرر أن يحصل نادي فيهرفار المجري على مليون و100 ألف دولار يدفعها الأهلى على دُفعتين.

الصفقة الحمراء الثالثة.. الأهلى يعلن ضم أحمد رضا لاعب بتروجت

أعلن الإعلامى أحمد شوبير، تعاقد النادي الأهلي مع أحمد رضا لاعب وسط بتروجت على سبيل البيع النهائي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجارى، ليكون ثالث الصفقات المنضمة في الميركاتو الحالى بعد صفقتي نيجك جراديسار ومصطفى العش.

الأهلى يضم تريزيجيه 5 مواسم

كما أعلن الأهلى ضم محمود حسن تريزيجيه من نادي طرابزون التركى لمدة خمسة مواسم تبدأ مع نهاية الموسم الجاري مقابل مليون و600 ألف دولار يدفعها الأهلى لنادي طرابزون ويتم تسديدها على دُفعتين، الأولى حالياً والثانية في يوليو المقبل، ويحصل تريزيجيه على ما يقرب من مليون دولار في الموسم بزيادة 100 ألف دولار في كل موسم.

وعلى الجانب الآخر تسلم مسئولو الزمالك الاستغناء الخاص بأحمد حسام مدافع الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ووقع مدافع الجونة على عقود انتقاله للزمالك لمدة 4 مواسم ونصف ليصبح لاعباً في الفريق الأبيض.

واتفق الزمالك مع الجونة على توقيع أحمد حسام على عقود لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مقابل 11 مليون جنيه، يتم سداد 6 ملايين عند التوقيع ، على أن يتم سداد باقى المبلغ على قسطين أو 3 على الأكثر.