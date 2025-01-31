شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم الجمعة 31 – 1 – 2025 في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة دورى nile اليوم الجمعة، بـ3 مواجهات قوية، طلائع الجيش مع الإسماعيلى، ويستضيف الجونة فريق حرس الحدود، وأخيرا الزمالك مع بيراميدز.

موعد مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش

تقام مباراة الإسماعيلى وطلائع الجيش على استاد الإسماعيلية، في الرابعة عصر اليوم، الجمعة، في لقاء يسعى خلاله الدراويش تعويض الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدف دون رد، حيث يأمل الإسماعيلى في تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، في الوقت الذى يسعى فيه طلائع الجيش استعدادة نغمة الانتصارات، بعد التعادل السلبى مع فاركو في الجولة التاسعة.

الإسماعيلى يدخل مباراة اليوم، محتلاً المركز العاشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، حصدهم من 10 مباريات حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

موعد مباراة الجونة وحرس الحدود

على الجانب الأخر، تقام مباراة الجونة وحرس الحدود، في الرابعة عصر اليوم، على استاد خالد بشارة، في لقاء يرغب فيه علاء عبد العال استعادة كبرياء فريقه بعد الخسارة الثقيلة التي تعرض لها من الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة 4 – 1، ويعمل حرس الحدود على مواصلة نشوة الانتصار بعد الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد في اللقاء الماضى.

يدخل الجونة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 10 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 3، وخسر في 6، ويحتل حرس الحدود المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، جمعهم من 10 مباريات، حقق الفوز في 3 وتعادل في 3 وخسر 4.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في السابعة من مساء اليوم الجمعة، مع فريق بيراميدز في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، والتي تقام باستاد الدفاع الجوى.

يدخل الزمالك المباراة باحثا عن صدارة الدورى، التى يعتليها بيراميدز بفارق نقطة عن الفريق الأبيض، وفاز الزمالك فى مباراته السابقة أمام الجونة، برباعية مقابل هدف، بينما تعادل بيراميدز مع الأهلى بهدفين لكل فريق.