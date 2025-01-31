الامارات | دبي تستضيف 20 فعالية رياضية في أسبوع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد دبي تنظيم أكثر من 20 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الأسبوع الجاري، وتتوزع في مختلف مناطق دبي، تتصدّرها بطولة دبي الدولية لكرة السلة، وسباق لي تاب دبي 2025 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، وكأس دبي الفضية للبولو.

ووفقاً لبيان صحافي من مجلس دبي الرياضي «تتواصل منافسات بطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34 التي تقام في صالة راشد بن حمدان في نادي النصر، كما يقام سباق (لي تاب دبي للدراجات الهوائية) يومي الأول والثاني من فبراير».

وتتواصل منافسات بطولة كأس دبي الفضية للبولو التي تُقام منافساتها حالياً على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعاليات يوم دبي البحري غداً وبعد غد في شاطئ جميرا، وتتضمن: الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتجديف الحديث 2025، والجولة الثانية من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، ومسابقة دبي لصيد الأسماك بقوارب كاياك (الجولة الأولى من بطولة الإمارات).

ويستضيف مجمع حمدان الرياضي بطولة كأس السباحة، البطولة التنافسية الثانية للسباحة، وبطولة «داسا» للسباحة، ويقام اليوم سباق «ألتميت» للجري في أكاديمية دبي الدولية، ويقام اليوم سباق الدراجات الجبلية للفرق التكتيكية في المدينة التدريبية - منطقة الروية في مدينة هند 1، ودوري الفنون القتالية الإماراتي في فندق «إي إس إن»، وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية السادسة في ملاعب دبي القابضة.

فيما ينظم نادي زوارق شاطئ دبي ثلاث بطولات خلال الأسبوع الجاري هي كأس ديناي للقوارب الشراعية الحديثة، وسباق سورثانديد للقوارب الشراعية الحديثة، وسباق قوارب التجديف الحديث.

كما يقام كأس البولو للعام الجديد في نادي دبي للبولو والفروسية، واليوم الرياضي لكلية دبي في كلية دبي، والبطولة المجتمعية للسباحة الاستعراضية في أكاديمية شرطة دبي، وماراثون مدرسة الخليج الدولية في مدرسة جيمس الخليج الدولية، وكأس صوفيا الدولي للجمباز الإيقاعي في صالة المنارة الرياضية، ودوري كرة السلة المجتمعي في النادي الأهلي، وسباق سوبر سبورت للجري في ميدان، ودوري كرة القدم المجتمعي في وودلم بارك، ودوري مدارس إنتر ليمز لكرة القدم في مدرسة أبل الدولية، وسباق دبي هاربور الليلي للجري في ممشى دبي هاربور.