الامارات | بطولة الإمارات للمواي تاي تنطلق 14 فبراير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق بطولة الإمارات للمواي تاي، في 14 من فبراير المقبل، في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة بأبوظبي، بمشاركة 824 مقاتلاً يمثلون 61 نادياً من داخل الدولة وخارجها.

وأكد اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، أن البطولة ستقام على مدار ثلاثة أيام، فيما ستقام النزالات على أربع حلبات، بمشاركة أندية من الإمارات وأوزبكستان والعراق ولبنان والجزائر وفلسطين وليبيا وتونس والمغرب والسعودية، وأن عدد المدربين المشرفين على الأندية المشاركة يبلغ 183 مدرباً، بينما يشرف على إدارة تحكيم نزالات البطولة 60 حكماً.

وذكر الاتحاد في بيان صحافي أن «منافسات البطولة ستشهد مشاركة اللاعبين واللاعبات من عمر ثمانية أعوام إلى 23 عاماً في مختلف الأوزان، كما يتضمن برنامجها عمليات قياس الوزن والفحص الطبي للمشاركين في الـ12 من فبراير المقبل في كل من أبوظبي ودبي، تمهيداً لانطلاق المنافسات بالأدوار التأهيلية».

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، علي خوري، إن المشاركة الكبيرة في البطولة تمثل قيمة مهمة، ودلالة مميزة على مدى تجاوب اللاعبين والأندية وقاعدة اللعبة بصفة عامة على مستوى الدولة وخارجها مع برامج ومسابقات الاتحاد.

وأوضح أن البطولة تأتي ترجمة لتوجيهات رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي للمواي تاي، رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، عبدالله النيادي، كما أنها تعزز المستوى الفني للاعبين، والاحتكاك واكتساب الخبرات، بما يسهم في توسيع نطاق اللعبة وتطورها، واكتشاف المواهب لتمثيل المنتخبات الوطنية.