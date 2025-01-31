الامارات | «دبي البحري» يعتمد استراتيجية 2025 - 2027

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025-2027، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة في الرياضات البحرية، مع التركيز على الحفاظ على التراث البحري، وتطوير الفعاليات المجتمعية، ورعاية المواهب والفرق الوطنية، وصولاً إلى منصات التتويج العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري لمجلس الإدارة، برئاسة أحمد بن مسحار، الذي عُقد، أول من أمس، بحضور أعضاء المجلس، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد الموازنة المالية للعام الجديد 2025.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في بيان صحافي أن الاستراتيجية الجديدة تستند إلى الجمع بين الابتكار والاستدامة مع الحفاظ على الهوية البحرية الأصيلة، وتعتمد على خمس ركائز رئيسة، تشمل توسيع نطاق الرياضات البحرية، وإضافة مسابقات جديدة، وتعزيز استدامة تنافسية الفرق الرياضية، وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تطوير الاستثمارات، وتعزيز الريادة في مجال الابتكار، وترسيخ مبادئ الحوكمة والتطوير المؤسسي.

وأكد مجلس الإدارة، خلال الاجتماع، أن إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2025، ليكون «عام المجتمع»، تحت شعار «يداً بيد»، يمثل مبادرة وطنية رائدة، تعكس رؤية الدولة في تعزيز التلاحم المجتمعي، كما تتماشى هذه المبادرة مع أهداف النادي الرامية إلى دعم المشاركة المجتمعية في الرياضة، وبناء مجتمع صحي ونشط، من خلال رسم وتنفيذ برامج واستراتيجيات رياضية هادفة.

وناقش المجلس الاستعدادات الجارية لاستكمال فعاليات وسباقات الموسم الرياضي البحري 2024-2025، والتي تسهم في تعزيز الشراكة المجتمعية، وتشمل مجموعة متنوعة من المنافسات التي تستقطب الهواة والمحترفين.