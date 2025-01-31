الامارات | 400 متسابق في بطولة الفجيرة للرماية الجبلية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستعد منظمو بطولة الفجيرة للرماية الجبلية لإطلاق النسخة الثانية من البطولة في الأول من فبراير 2025، وسيستمر الحدث الذي يُقام في مدينة دبا الفجيرة إلى الثامن من فبراير، حيث ستقدم جوائز مالية تصل إلى 400 ألف.

وتعود البطولة في نسختها الثانية بمشاركة أكثر من 400 متسابق من 37 دولة، ما يسهم في جذب جمهور متنوع من مختلف أنحاء العالم. وذكر بيان صحافي أن البطولة صُممت على 24 منصة مجهزة بست آلات لرمي الأطباق و10 أهداف في كل منصة، تشمل الأهداف الفردية والزوجية، ويتم التنافس على مدار أربعة أيام لرماية 240 هدفاً، بمعدل 60 هدفاً يومياً من ست منصات، حيث يُوزع المشاركون في فرق مكونة من ستة أعضاء يتنافسون طوال فترة البطولة.