الامارات | بالعربي: مارس وأبريل يحسمان كل شيء في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى لاعب الشارقة، التونسي فراس بالعربي، سعادته بالفوز الذي حققه «الملك» على الوصل بهدف دون رد، أحرزه كايو لوكاس، على استاد الوصل بزعبيل في الجولة الـ13 من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً أن الفريق تنتظره مجموعة كبيرة من المباريات الصعبة، أهمها في مارس وأبريل المقبلين.

وقال بالعربي لـ«الإمارات اليوم» إن الشارقة حقق انتصاراً مهماً على حساب الوصل، موضحاً: «أدينا مهمة صعبة أمام منافس قوي، لكن فريقنا كان جاهزاً بالشكل المناسب».

وأضاف: «الوصل دخل اللقاء ومعنويات لاعبيه مرتفعة، بعدما حقق لقب كأس السوبر الإماراتي- القطري بفوزه على السد، وكانت لديه ثقة كبيرة، لكن العزيمة والرغبة لدى لاعبي الشارقة كانتا أكبر وحسمتا اللقاء لمصلحتنا».

وتابع: «لعبنا بشكل جيد، وحققنا الفوز في الكرات المشتركة، سواء على أرض الملعب أو الكرات العالية، إذ إن تركيزنا كان أكبر من تركيز لاعبي الوصل».

وواصل حديثه: «الأداء بشكل عام كان جيداً جداً، خصوصاً بعدما أحرزنا الهدف الأول».

أما بالنسبة إلى صدارة الشارقة للائحة ترتيب الدوري بنهاية الدور الأول، وحظوظ الفريق في المنافسة على اللقب، فقال: «المشوار طويل جداً، والصدارة حالياً لا تعني شيئاً، والشارقة ليس بمفرده في سباق الفوز بدرع الدوري، حيث إن هناك شباب الأهلي والعديد من الأندية التي تنافس بقوة على الصدارة».

وأشار الدولي التونسي إلى أن الفترة المقبلة تتطلب تركيزاً أكبر من لاعبي «الملك» في كل البطولات التي يشارك فيها الفريق، مبيناً: «سنخوض مجموعة قوية من المباريات، خصوصاً في مارس وأبريل، اللذين سيحددان كل شيء بالنسبة للشارقة في أكثر من بطولة، وتحديداً في (دوري أبطال آسيا 2) والدوري، لذلك يجب أن نستعد جيداً لهذه الفترة المهمة من الموسم».

وأردف: «الأهم أن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل، وكأننا نلعب مباراة في الكأس لا بديل فيها عن تحقيق الفوز».

وأوضح: «المشوار صعب ونحن لم نلعب سوى النصف الأول من الموسم، وعلينا أن نركز على الإيجابيات، ونتجنب الأخطاء التي ارتكبناها في المباريات الماضية، إذ إن الأهم هو الفوز بالألقاب».