الامارات | 90 خيلاً تتنافس في الأمسية الـ 10 على «ميدان» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف مضمار «ميدان» العالمي، اليوم، الأمسية الـ10 من موسم كرنفال سباقات دبي، التي تستقطب نخبة من الخيول العالمية والأوروبية، حيث يشارك 90 خيلاً تتنافس في ثمانية أشواط على جوائز مالية تتجاوز 2.9 مليون درهم.

وتتألف الأمسية من ثمانية أشواط، خصصت جميعها للخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول الذي تم تخصيصه للخيول العربية الأصيلة في سباق تكافؤ لمسافة 1600 متر، بمشاركة 16 خيلاً بإجمالي جوائز 165 ألف درهم.ويبرز في الأمسية (الشوط السادس الرئيس) سباق دبي ميلينيوم ستيكس للفئة الثالثة، الذي يقام لمسافة 2000 متر على المضمار العشبي، بجوائز مالية قدرها 700 ألف درهم، حيث تشارك فيه تسعة خيول بعمر أربع سنوات فأكثر.

ويشهد الشوط الثاني سباق «موج ستيكس» للمهرات مشاركة 10 مهرات بعُمر ثلاث سنوات، تتنافس لمسافة 1400 متر وفقاً لنظام «شروط» على المضمار العشبي، بجوائز تبلغ 500 ألف درهم.

كما يحظى الشوط الرابع (سباق دبي سبرينت) لمسافة 1200 متر، المصنف ضمن سباقات القوائم بمنافسة قوية بمشاركة 10 خيول على المضمار العشبي بجوائز مالية تبلغ 500 ألف درهم.

وفي الشوط الثامن جميرا جينيز تتنافس 10 خيول على مسافة 1600 متر، وفقاً لنظام «شروط» على المضمار العشبي بجوائز مماثلة تبلغ 500 ألف درهم.