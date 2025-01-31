الامارات | ختام بطولة دبا الحصن للموهوبين بمشاركة 8 فرق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توّج فريق وليد فلاح بالمركز الأول في بطولة نادي دبا الحصن للموهوبين في كرة القدم لمواليد 2014 و2015 و2016 و2017، التي اختتمت، أول من أمس، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي، محمد الحمودي.

وشاركت في البطولة ثمانية فرق، وجاء فريق علي الظنحاني في المركز الثاني، وفريق عبدالله القميش ثالثاً، فيما نال فريق أسامة الحدادي لقب الفريق المثالي في البطولة.

من جانبه، هنأ رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أحمد الأميري الفرق الفائزة، مشيداً بـ«المستويات القوية التي شهدتها البطولة التي تعتبر فرصة ثمينة لاكتشاف المواهب الواعدة لدعم النادي مستقبلاً».

وأكد الأميري في تصريحات صحافية أن «البطولة هدفت إلى زرع مبادئ الثقافة الرياضية لدى اللاعبين الصغار وتعليمهم أساسيات كرة القدم، وسعياً منا إلى اكتشاف المواهب وصقلها عن طريق تنظيم مثل هذه البطولات في أجواء تسودها الحماسة والإثارة».