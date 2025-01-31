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الامارات | الاتفاق السعودي ينهي العلاقة مع جيرارد

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الرياض - أ.ف.ب 0 تبليغ

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  • الامارات | الاتفاق السعودي ينهي العلاقة مع جيرارد 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحل المدرب الإنجليزي، ستيفن جيرارد، عن ناديه الاتفاق «بالتراضي»، بحسب ما أعلن صاحب المركز الـ12 في الدوري السعودي لكرة القدم، أمس، في حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان جيرارد (44 عاماً)، نجم وسط الإنجليزي السابق، قد تعاقد مع الاتفاق صيف 2023، بيد أنه اكتفى بقيادة فريقه إلى 19 فوزاً في 55 مباراة، مقابل 16 تعادلاً، و20 خسارة.

ونقل البيان عن جيرارد: «استمتعت بفرصة العمل في بلد جديد بثقافة مختلفة، لقد تعلمت الكثير، وكانت تجربة إيجابية لي ولعائلتي، لكن كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، وأحياناً لا تسير الأمور كما نرغب، ومع ذلك أغادر وأنا أكنّ احتراماً كبيراً للنادي والبلد».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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