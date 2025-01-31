شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة زد في الجولة 11 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الجمعة، فريق الكرة الأول بالنادي المصري، استعداداته لمواجهة زد في مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصر غداً السبت.

وكان المصري تغلب على إنبي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويبحث الفريق البورسعيدي عن مواصلة الانتصارات للعودة إلى المربع الذهبي بالدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للمصري ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على انبي بالجولة العاشرة من الدوري والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصد النادي المصري 18 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

من جانبه، رهن مجلس إدارة النادي المصري صرف مستحقات لاعبيه الفترة المقبلة بعودة الانتصارات المحلية، وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.