شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق بطولة الجمهورية للحافز الرياضي في القوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة بطولة الجمهورية للقوس والسهم داخل الصالات، والخاصة بالحافز الرياضي، وستقام المنافسات على الصالة المغطاة بنادي اتحاد الشرطة الرياضي.

وتقام المنافسات في القوس الأولمبي تحت 21 سنة شباب وشابات لمسابقة 18 متر، ومنافسات تحت 18 سنة ناشئين وناشئات.

وفي نفس الوقت ستقام منافسات عمومي الرجال والسيدات للقوس الأولمبي والمركب ، بجانب منافسات 18 متر مفتوح "بنين وبنات" تحت 16 سنة للقوس الأولمبي والمركب.

ومن المقرر أن تشهد البطولة تواجد مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة العميد هاني حسين لتوزيع الجوائز على الفائزين.