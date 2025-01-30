شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يخطط لإحالة أكرم توفيق إلى دكة الأهلي حتى نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

يخطط الجهاز الفني للأهلي إلى إحالة أكرم توفيق لاعب الفريق إلى دكة الاحتياط وعدم الاستعانة به في المباريات القادمة إلا في حالة الطوارئ، بعدما استقر اللاعب على الرحيل عن القلعة الحمراء ورفض تجديد عقده مع النادي والذي ينتهي بعد نهاية الموسم الجاري.

وأنهى أكرم توفيق اتفاقه على الانتقال إلى نادي الشمال القطري بدءا من الموسم المقبل، بعد رفض العرض المالي المقدم لتجديد عقده مع الأهلي.

هذا ويخضع ثلاثي الأهلي ، وسام أبو علي وطاهر محمد طاهر وأشرف داري للفحص الطبي خلال الساعات القادمة، للوقوف على تطورات الإصابة التي تعرض لها الثلاثي وتحديد موعد انتظامهم في التدريبات الجماعية للفريق ، وموعد الاستعانة بهم في المباريات، لاسيما بعدما اقترب أكثر من لاعب من إنهاء برنامجه التأهيلي.

ويعاني الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري من الإصابة بشد في العضلة الخلفية، بينما يعاني طاهر محمد من الإصابة في العضلة الأمامية، ويواصل الثلاثي في الوقت الحالي أداء برنامجهم التأهيلي، على أن يتحدد موعد انتظام الثلاثي في التدريبات الجماعية بعد الفحص الطبي الذي سيخضعون له، وبناءا على التشاور الذي سيتم بين مارسيل كولر المدير الفني وطبيب الفريق الأحمر.