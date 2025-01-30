شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يحصد ذهبية بطولة هولندا للرماية .. وميرفت أنور الفضية والان مع تفاصيل الخبر

حصل محمد حمدى لاعب المنتخب الوطنى للرماية على ذهبية البندقية فى بطولة هولندا الدولية للرماية " انترشوت" بينما حصلت ميرفت أنور على الميدالية الفضية و ريماس خليل على المركز الثالث، فيما حصدت هالة الجوهرى فى المنافسات الصباحية على الذهبية ، بينما حصلت فرح وليد على الميدالية البرونزية.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات كلا من، محمد حمدى وريماس وليد وميرفت أنور وهالة الجوهرى وأحمد أشرف وفرح وليد ، وتأتى موافقة اتحاد الرماية على المشاركة فى البطولات الدولية المختلفة للمساهمة فى تطوير اللاعبين وتحسن التصنيف العالمى خلال المرحلة المقبلة.

وكشف حازم حسنى رئيس اتحاد الرماية مسبقا عن قرار مجلس إدارة الاتحاد بتشكيل لجنة لصناعة البطل الأولمبى كخطة طويلة الأمد للاستعداد لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، وقال حسنى إن مجلس الاتحاد بصدد إعادة تشكيل الأجهزة الفنية للمنتخبات من أجل وجود دماء جديدة فى المرحلة المقبلة.



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