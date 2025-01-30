شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق مصطفى رياض يهزم أحمد رفعت 1-0 في نصف النهائي والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق مصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل، ببرنامج اكتشاف المواهب كابيتانو مصر، على نظيره فريق أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، بهدف نظيف، في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي.

من جانبه، علق ناصر ماهر نجم هجوم نادي الزمالك، على انضمامه إلى القلعة البيضاء بعد بداية مشواره في النادي الأهلي، وذلك على هامش استضافته ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقال ناصر ماهر: فريقنا في الأهلي ناشئين 97 كانت معروفة ولها صدى كبير، بفضل وجود 7 أو 8 لاعبين في منتخب الشباب مع معتمد جمال والجميع كان يعرف فريقنا.

أضاف: كرة القدم احتراف وبالنسبة لي أنا عايز أنجح، دون النظر إلى المكان الذي سأحقق فيه النجاح دي حاجة بتاعة ربنا، عليك فقط أن تجتهد وتتعب .

واصل: عبد الله السعيد أفضل مني عندما يلعب في رقم 10.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.