شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يدرس استبعاد أحمد حسام من مواجهة الحرس غدا بعد توقيعه للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لفريق الجونة استبعاد أحمد حسام لاعب الفريق الساحلي، من مواجهة حرس الحدود في الجولة 11 من بطولة الدوري المصري بعد توقيعه للزمالك واقتراب الصفقة من الحسم.

وأنهى مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب الاتفاق مع الجونة على ضم أحمد حسام لاعب الفريق، لتدعيم خط دفاع الزمالك في ميركاتو الشتاء.

وتم الاتفاق على توقيع اللاعب لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، أي حتى صيف 2029، مقابل 11 مليون جنيه، يتم سداد 6 ملايين عند التعاقد، على أن يتم تقسيط باقى المبلغ "5 ملايين" على قسطين أو 3 على الأكثر.

ومن المقرر أن يقوم الزمالك بتسجيل اللاعب في قائمته فور توقيع العقود، حتى يكون جاهز للمشاركة مع الأبيض.

ودخل فريق الجونة أمس الأربعاء معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري المصري، والتي يسعى من خلالها الفريق الساحلي لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل فريق الجونة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال، المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات، حيث فاز الفريق في مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاثة، وخسر في 6 مرات، منهم المباريات الخمسة الأخيرة.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى