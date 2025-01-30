شكرا لقرائتكم خبر عن زد: لا توجد عروض رسمية لضم البانوبي وزيكو خلال ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر داخل نادي زد إف سي أن النادي لم يتلقى أية عروض رسمية بشأن ثنائي الفريق عبد الرحمن البانوبي ومصطفى زيكو للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ولا يوجد نية لبيع أي لاعب.

أكد المصدر في تصريحات خاصة أن ما يتردد عن اهتمام ناديي الزمالك وبيراميدز بالتعاقد مع البانوبي وزيكو غير حقيقي، والنادي يتعامل مع العروض الرسمية فقط ولا ينظر إلى الشائعات.

أوضح المصدر أن النادي يتجه لغلق ملف الراحلين، وفي حال وصول أي عرض رسمي لأي لاعب سيتم إحالته إلى مجلس إدارة النادي لاتخاذ ما يلزم حياله.

على جانب آخر، أطلق مصطفى زيكو، نجم وهداف نادي زد، تصريحات مثيرة أكد خلالها عدم معرفته بأي تفاصيل حول عرض الزمالك لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية، مشيرًا إلى أن إدارة ناديه هي المسؤولة عن التفاوض بشأن العروض المقدمة له، وأن كل ما يعرفه عن هذه المفاوضات يصل إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلال ظهوره في برنامج "VIP"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة "أون سبورت"، أوضح زيكو أن الموسم الماضي كان الأسهل بالنسبة لفريقه، حيث كان الجميع يراه مجرد فريق صاعد حديثًا للدوري الممتاز، لكنه قدم أداءً مميزًا مكنه من البقاء وسط الكبار. أما الموسم الحالي، فهو أكثر صعوبة، ورغم ذلك، يسير زد على الطريق الصحيح ويحقق نتائج إيجابية.

وأضاف زيكو أن مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، يُعد من أفضل المدربين في مصر حاليًا، نظرًا لما يقدمه من نتائج مميزة منذ ظهوره الأول في الدوري، بالإضافة إلى اقترابه من تحقيق لقب كأس مصر الموسم الماضي. كما شدد على أن وجود وليد صلاح الدين في منصب مدير الكرة يمنح الفريق حالة من الاستقرار بفضل شخصيته القوية وخبراته الكبيرة.