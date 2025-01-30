شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 – 1 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 30 – 1 – 2025 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، رسمياً الأهلي يعلن التعاقد مع أشرف بن شرقي.

رسمياً.. الأهلي يعلن التعاقد مع اشرف بن شرقي " فيديو"

أعلن النادي الأهلي ضم المغربي أشرف بن شرقي عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك يتسلم استغناء أحمد حسام من الجونة واللاعب يوقع 4 مواسم ونصف

تسلم مسئولو نادي الزمالك الاستغناء الخاص بأحمد حسام مدافع الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ووقع مدافع الجونة على عقود انتقاله للزمالك لمدة 4 مواسم ونصف ليصبح لاعباً في الفريق الأبيض.

بعد بيان وكيله.. علي معلول يشارك في مران الأهلي

شارك علي معلول لاعب الأهلي في مران فريقه اليوم الخميس بعد عودته للراحة، عقب الإعلان الذي أصدره وكيل أعماله يعلن خلالها رحيله عن القلعة الحمراء.

رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 10 في دوري Nile.. تغريم الأهلي 100 الف جنيه

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة العقوبات الخاصة بالجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وذلك وفقًا للوائح المنظمة للمسابقة، وشملت العقوبات عدة قرارات انضباطية ضد لاعبين وأندية، جاءت بناءً على التقارير الرسمية لمباريات الجولة.

إلغاء الإجازات في اتحاد الكرة حتى نهاية القيد الشتوي

قرر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم إلغاء جميع الإجازات، بما فيها الأسبوعية، في إدارات شئون اللاعبين والمالية، حتى نهاية موعد القيد الشتوي، المقرر انتهاؤه يوم 8 فبراير المقبل، وذلك تسهيلًا على الأندية وتلبية لاحتياجاتها .

محاضرة فنية للحكام بعد مباريات الأسبوعين 9 و 10 للدورى

عقدت اليوم لجنة إدارة شئون التحكيم بالاتحاد المصري لكرة القدم، محاضرة فنية بمقر الاتحاد بالجزيرة لتحليل وتقييم آداء الحكام في مباريات الجولتين التاسعة والعاشرة من عمر الدورى الممتاز بحضور الحكام الذين شاركوا في إدارة المباريات.

رئيس "فيفا" يعزي أبو ريدة في وفاة ميمي الشربيني

أرسل جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا رسميا إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عبر خلاله عن خالص العزاء في وفاة ميمي الشربيني نجم الكرة المصرية الراحل.