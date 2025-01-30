شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر عن انضمامه للزمالك بعد الأهلي: احنا محترفين وأنا عايز أنجح والان مع تفاصيل الخبر

علّق ناصر ماهر نجم هجوم نادي الزمالك، على انضمامه إلى القلعة البيضاء بعد بداية مشواره في النادي الأهلي، وذلك على هامش استضافته ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

وقال ناصر ماهر: "فريقنا في الأهلي ناشئين 97 كان معروف وله صدى كبير، بفضل وجود 7 أو 8 لاعبين في منتخب الشباب مع معتمد جمال والجميع كان يعرف فريقنا".

وأضاف: "كرة القدم احتراف وبالنسبة لي أنا عايز أنجح، دون النظر إلى المكان الذي سأحقق فيه النجاح دي حاجة بتاعة ربنا، عليك فقط أن تجتهد وتتعب"، وواصل: "عبد الله السعيد أفضل مني عندما يلعب في رقم 10".

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.