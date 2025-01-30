شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر للاعبي كابيتانو مصر: اتأسست صح في الأهلي وعندكم فرصة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

وجه ناصر ماهر لاعب نادي الزمالك عدة نصائح للاعبي برنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، وقال ناصر ماهر: سعيد جداً بالتواجد في كابيتانو مصر، هذه فرصة جيدة لا تتوفر للكثيرين بالتواجد في مكان مثل هذا، وأنا كنت محظوظاً بأنني تأسست بشكل جيد في نادي كبير ولكن كل المواهب لا تحظى بهذه الفرصة، وأنتم الآن لديكم هذه الفرصة مع كباتن كبار كلنا نتعلم منهم، وعندكم فرصة لتحقيق أهداف كبيرة.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر لإظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل.

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.