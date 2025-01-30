شكرا لقرائتكم خبر عن محمود بسيوني الأقرب لإدارة مباراة الزمالك وبيراميدز تحكيميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب الحكم محمود بسيوني من إدارة مباراة الزمالك وبيراميدز ببطولة الدوري، المقرر لها غد الجمعة، في إطار الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى، والتي تقام بإستاد الدفاع الجوى.

وتقام مباراة الزمالك وبيراميدز في الأسبوع الحادى عشر من بطولة الدورى في السابعة من مساء غد الجمعة، حيث يدخل الفريقين المباراة بحثا عن الصدارة.

ويستعيد الزمالك محمود حمدى الونش لاعب الفريق، بعد الاطمئنان على سلامته من الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مباراة الجونة التي أقيمت الأثنين الماضى في مسابقة الدوري.

وكان الزمالك فاز في مباراته الماضية امام الجونة برباعية مقابل هدف سجل للأبيض ناصر ماهر هدفين، وسيف الجزيرى هدفين، بينما تعادل بيراميدز مع الأهلى بهدفين لكل فريق.

واستقر جروس على تثبيت عناصر الزمالك أمام بيراميدز، حيث من المتوقع أن يخوض اللقاء بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر وأحمد فتوح، خط الوسط: عبد الله السعيد، نبيل دونجا ومحمد شحاتة، خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري ومصطفى شلبي.

ويدخل الزمالك المباراة وسط مساعى نحو احتلال القمة، وتصدر ترتيب الدورى، حيث أن الفارق بينه وبين بيراميدز المتصدر نقطة واحدة.

وتتحدد قمة الدورى وفقا لنتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز، حيث أن الفريق الذى سيفوز في المباراة سيقود صاحبه للقمة، حيث يمتلك بيراميدز 21 في قمة الترتيب ويليه الزمالك في الوصافة ب20 نقطة، وفوز الفريق الأبيض يضمن له الصعود على القمة، بينما فوز الفريق السماوى يؤكد تربعه على الصدارة.

وحال تعادل الزمالك وبيراميدز في مباراة الجمعة سيكون الأهلى أكبر المستفدين من هذه النتيجة خاصة وأن الأهلى يحتل المركز الثالث بنفس رصيد الزمالك، في الوقت الذى حال فوز الأهلى بمباراته المقبلة أمام مودرن سبورت سيصعد إلى القمة، وسيكون رصيده وقتها 23 نقطة متقدما على الزمالك وبيراميدز.