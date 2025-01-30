شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شكرى في ألمانيا للاطمئنان على الرباط الصليبى قبل المشاركة مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سافر محمد شكرى ظهير أيسر نادى سيراميكا خلال الساعات الماضية إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على ركبته بعد إجراء عملية الرباط الصليبى والانتهاء من البرنامج التأهيلى والمشاركة في التدريبات استعدادا للدورى.

وأجرى محمد شكرى عملية الرباط الصليبى في 24 مايو الماضى، في ألمانيا، تحت إشراف دكتور كريستيان وولف، أحد كبار المتخصصين في هذا النوع من الجراحات.

وشارك محمد شكرى، ظهير أيسر فريق سيراميكا، لأول مرة في التدريبات الجماعية، بشكل طبيعي ليقترب كثيرا من العودة للمباريات مع فريقه بعد غياب دام أكثر من 8 أشهر، ولكن فضل السفر إلى ألمانيا للعرض على الدكتور كريستيان وولف الذى أجرى له العملية من أجل المشاركة في المباريات.

ويرفض الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، الاستعجال في الاستعانة باللاعب خاصة في ظل تواجد عبد الرحمن بودى وحسين السيد في نفس مركزه.

وشارك محمد شكري في 21 مباراة مع سيراميكا خلال الموسم الماضى، بواقع 16 مباراة في الدوري العام، ومباراتين في كأس السوبر للأندية الأبطال، و3 مباريات في كأس الرابطة، وساهم الظهير الأيسر الدولي في 5 أهداف مع سيراميكا، أحرز هدفين وصنع 3 أهداف.