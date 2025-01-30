شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أول صورة لـ أشرف بن شرقي بقميص الأهلي بعد التعاقد معه موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

ننشر صورة المغربي اشرف بن شرقي لاعب الأهلي الجديد بعد إتمام التعاقد معه والإعلان عن الصفقة منذ قليل حيث إنتقل اللاعب للقلعة الحمراء لمدة موسمين ونصف تبدأ من يناير الجاري.



اشرف بن شرقي بقميص الأهلي

وجاء إنتقال أشرف بن شرقي للأهلي عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط الأحمر ، وأعلن نادي الريان القطري أمس الأربعاء فسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

وقال نادي الريان القطري في بيان مقتضب، "توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

وانضم أشرف بن شرقي إلي صفوف الريان القطري في 13 سبتمبر 2023، قادمًا من الجزيرة الإماراتي في هذا التوقيت ، ونستعرض مشوار أشرف بن شرقي مع الريان بعد فسخ عقده كالتالي:

44 مباراة

18 هدفًا

12 تمريرة حاسمة

16 خسارة

22 انتصارا

6 تعادلات