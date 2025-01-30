شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يضم حسام حسن موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس التعاقد مع اللاعب حسام حسن مهاجم فريق سموحة وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

ووقع اللاعب على عقود انتقاله لفريق مودرن سبورت لمدة موسمين ونصف في حضور الدكتور وليد دعبس وهيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي والمهندس هشام حافظ عضو مجلس الإدارة.

ويعد حسام حسن أحد أفضل المهاجمين المميزين بالدوري المصري خلال السنوات الأخيرة حيث تألق بقميص الأهلي وسموحة وأهلي طرابلس الليبي.