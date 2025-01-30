شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلي يعلن التعاقد مع اشرف بن شرقي " فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي ضم المغربي أشرف بن شرقي عقب إنهاء ارتباطه مع نادي الريان القطري بشكل رسمي، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية، ونشر الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي ضم اللاعب المغربي الذي سبق وتألق بقميص الزمالك.

وأعلن نادي الريان القطري أمس الأربعاء عن فسخ التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات القصيرة "إكس".

وقال نادي الريان القطري في بيان مقتضب، "توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي".

ورغم تحفّظ إدارة الريان على رحيل بن شرقي في البداية، إلا أن اللاعب المغربي مازال يواصل الضغط على الإدارة القطرية لفسخ عقده حتى يتم قيده في قائمة الأهلي الافريقية قبل غلق باب الانتقالات الشتوية يوم 31 يناير الجاري.

وأتم الأهلي أربعة صفقات حتى الأن ، ثلاثة منها إنتقلت في يناير الجاري وهي السلوفيني جراديشار ومصطفى العش وأحمد رضا ، بجانب محمود حسن تريزيجيه الذي سينتقل للأهلي نهاية الموسم الجاري.

وتم فسخ عقد المغربي أشرف بن شرقي مع الريان القطري، قبل 6 أشهر على نهاية عقده المقرر له يونيو المقبل.

وانضم أشرف بن شرقي إلي صفوف الريان القطري في 13 سبتمبر 2023، قادمًا من الجزيرة الإماراتي في هذا التوقيت.

نستعرض لكم مشوار أشرف بن شرقي مع الريان بعد فسخ عقده كالتالي:

44 مباراة

18 هدفًا

12 تمريرة حاسمة

16 خسارة

22 انتصارا

6 تعادلات