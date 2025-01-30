شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مواجهات مثيرة للمصري في فبراير المقبل.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يستعد النادي المصري لخوض سلسلة مواجهات قوية في مختلف المنافسات المحلية خلال شهر فبراير المقبل، حيث يخوض الفريق البورسعيدي 7 مباريات خلال الشهر المقبل.

ويفتتح المصري مباريات فبراير بمواجهة زد، في مباراة الجولة 11 من عمر مسابقة الدوري والتي تجمع الفريقين في الرابعة عصر السبت المقبل.

وجاءت مباريات المصري في شهر فبراير كالتال:

- المصري وزد بالجولة 11 في الدوري: 1 فبراير

- المصري ووادي دجلة في دور الـ 32 كأس مصر: 4 فبراير

- المصري والاتحاد السكندري بالجولة 12 في الدوري: 8 فبراير

- المصري والبنك الأهلي في الجولة 13 بالدوري: 12 فبراير

- المصري وغزل المحلة في الجولة 14 بالدوري: 18 فبراير

- المصري والإسماعيلية في الجولة 15 بالدوري: 22 فبراير

- المصري وسموحة في الجولة 16 بالدوري: 27 فبراير

وكان المصري تغلب على إنبي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويبحث الفريق البورسعيدي عن مواصلة الانتصارات للعودة إلى المربع الذهبي بالدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على انبي بالجولة العاشرة من الدوري والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصد النادي المصري 18 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.

من جانبه، رهن مجلس إدارة النادي المصري صرف مستحقات لاعبيه الفترة المقبلة بعودة الانتصارات المحلية، وكان مجلس إدارة النادي المصري قرر إيقاف مستحقات لاعبي الفريق لأجلٍ غير مسمى مع خصم 200 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب من لاعبي الفريق عقب الخسارة من بتروجت بهدفين لهدف في الدوري الممتاز.