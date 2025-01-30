شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يعلق على أقوال القندوسي : الحمد الله الذي اظهر الحق وأنصفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق أمير توفيق مدير التعاقدات السابق للنادى الأهلي على قوال الجزائرى أحمد القندوسى لاعب الأهلي السابق ونادي سيراميكا الحالي في النيابة ، وكتب أمبر توفيق على صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلاً" «وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ»الحمد الله رب العالمين الذي اظهر الحق وأنصفني فيما إدعاه البعض، حتي أثبت القضاء المصري صحة موقفي ..أود أن أشيد بدور المستشار القانوني أشرف عبدالعزيز ، وللنادي الأهلي الذي أعتز وأتشرف بإنتمائي له، ويشهد اللّٰه أنني كنت وسأظل مخلصا وفيا له، أمينا علي مصالحه، مراعيا حقوقه، ملتزما بواجباتي تجاهه، وشكرا لكل من وثق في شخصي لتكون رسالة واضحة للبعض بتحري الدقة ومراعاة ضميرهم المهني والأخلاقي".

وقررت نيابة أكتوبر الأول، صرف أحمد القندوسي، من سرايا النيابة بعد الاستماع إلى أقواله فى اتهامه بسب وقذف والإساءة لأمير توفيق ، واستمعت نيابة أكتوبر أول لأقوال اللاعب أحمد القندوسي، في البلاغ المقدم من المستشار أشرف عبد العزيز وكيلا عن أمير توفيق، فى اتهامه بسب وقذف أمير توفيق.

وقال القندوسي أمام النيابة إنه لم يقصد أبداء الإساءة إلى أمير توفيق، مُستطرداً:" مقصدتش أبدا أمير توفيق بأى شيء، بالعكس علاقتى بيه كويسة جدا وهو شخص نزيه، ولم أتهمه بأى شىء ولم أقصد أنال من سمعته ووجهت النيابة لأحمد القندوسى، تهمة السب والقذف لأمير توفيق، وقررت صرفه من النيابة بعد الاستماع إلى أقواله.