شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يلمح لرحيل حسام حسن عن سموحة دون تحديد وجهته المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألمح فرج عامر رئيس نادي سموحة لرحيل مهاجم الفريق حسام حسن، الذى يقدم مستويات مميزة مع الفريق السكندري هذا الموسم.

ودون الإشارة إلى رحيل اللاعب أو وجهته المقبلة، كتب فرج عامر عبر صفحته: "شكرا حسام حسن هداف سموحة التاريخي".

وكان اللاعب هدفا لعدد من الأندية هذا الموسم على رأسها مودرن سبورت.

من جانبه، قال فرج عامر رئيس نادى سموحة إن محمد ربيعة مدافع الفريق مستمر داخل الفريق السكندرى مؤكداً أن اللاعب لم يتلق أي عروض رسمية من قبل نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

أضاف عامر خلال تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” :" لم نبرم أي اتفاقات على بيع محمد ربيعة للزمالك وفى حال وجود عروض رسمية سيتم العودة إلى الجهاز الفني بقيادة أحمد سامى لأخذ رأيه".

وتابع:" ليس هناك أي كلام رسمي من الأهلي أو الزمالك بشأن ضم محمد ربيعة أو بركات حجاج، وما قيل هو كلام غير مباشر فقط ولم نطلب محمد عبد الله من النادي الأهلي، ولو طلب الأهلي محمد ربيعة كنا سنطلب محمد عبد الله وقتها ضمن الصفقة".

وكان محمد ربيعة بشكل طيب فى مشاركته الأولى مع منتخب مصر أمام الرأس الأخضر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب، ولفت الأنظار بعدما نجح في تعويض الغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف الفراعنة، في غياب كل من محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

وفي آخر مباراة للفريق، قاد أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، فريقه السكندرى للتفوق مجددا على فريق زد فى المباراة التى أقيمت بينهما بإستاد الإسكندرية ضمن فعاليات الجولة العاشرة من مسابقة دورى nile.