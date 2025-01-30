شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة 11 من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الحادية عشر من دورى nile، غدا الجمعة، بـ3 مواجهات قوية في اليوم الأول، بين الإسماعيلى وطلائع الجيش، الجونة وحرس الحدود، وتختتم بقمة هذا الأسبوع بين الزمالك وبيراميدز.

ويتصدر نادى بيراميدز ترتيب دورى nile برصيد 21 نقطة متفوقا على الزمالك والأهلى أصاحب المركزين الثانى والثالث برصيد 19 نقطة، فيما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

موعد مباريات الجولة 11 كالتالي: الجمعة 31 يناير

ـ الإسماعيلى وطلائع الجيش.. 4 عصرا

ـ الجونة وحرس الحدود.. 4 عصرا

ـ بيراميدز والزمالك.. 7 مساء

السبت 1 فبراير

ـ إنبى والبنك الأهلى.. 4 عصرا

ـ زد إف سى والمصرى.. 4 عصرا

ـ بتروجت والاتحاد السكندرى.. 7 مساء

ـ فاركو وغزل المحلة.. 7 مساء

الأحد 2 فبراير

ـ سيراميكا وسموحة.. 4 عصراً

- مودرن سبورت والأهلى.. 7 مساءً

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