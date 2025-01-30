شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يعلن استعارة محمد النحاس من إنبي رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجولة عن ضم محمد النحاس لاعب إنبي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي تنتهى يوم 8 فبراير المقبل.

ونشر النادي الساحلي عبر صفحته الاعلان عن الصفقة قائلا: "نـرحـب بـالاعـب مـحـمد النـحـاس قـادمـًـا مـن نـادي إنـبي عـلى سـبـيل الاعـارة، اهـلاً يـا مـحـمـد".

يدخل فريق الجونة اليوم الأربعاء معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في بطولة الدوري المصري، والتي يسعى من خلالها الفريق الساحلي لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل فريق الجونة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال، المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات، حيث فاز الفريق في مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاثة، وخسر في 6 مرات، منهم المباريات الخمسة الأخيرة.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى