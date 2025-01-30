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الجونة يعلن استعارة محمد النحاس من إنبي رسميًا

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الجونة يعلن استعارة محمد النحاس من إنبي رسميًا

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الجولة عن ضم محمد النحاس لاعب إنبي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية والتي تنتهى يوم 8 فبراير المقبل.

ونشر النادي الساحلي عبر صفحته الاعلان عن الصفقة قائلا: "نـرحـب بـالاعـب مـحـمد النـحـاس قـادمـًـا مـن نـادي إنـبي عـلى سـبـيل الاعـارة، اهـلاً يـا مـحـمـد".

يدخل فريق الجونة اليوم الأربعاء معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل في بطولة ، والتي يسعى من خلالها الفريق الساحلي لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل فريق الجونة تحت قيادة مدربه علاء عبد العال، المركز الأخير بجدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، حصدها من 10 مباريات، حيث فاز الفريق في مباراة وحيدة، وتعادل في ثلاثة، وخسر في 6 مرات، منهم المباريات الخمسة الأخيرة.

وحقق فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فوزا كبيرا على الجونة بنتيجة 4 - 1 فى المباراة التي جمعتهما، الاثنين، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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