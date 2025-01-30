شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة أمح الدولي مشجع الأهلي تُكذب خبر وفاته: عنده جلطة ..دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

كذبت أسرة أمح الدولي مشجع النادي الأهلي من ذوي الهمم، خبر وفاته الذي انتشر مؤخراً عبر مواقع التواصل، بعد احتجازه في المستشفى لمعاناته من جلطة في المخ.

وكتبت أسرة مشجع الأهلي عبر حسابه على انستجرام: أي خبر عن وفاة امح الدولى كاذبه الحاله عندها جلطه في المخ ياريت ندعيله و الناس اللي عايزه ريتش هتتحاكم بالقانون باذن الله كل الصفحات اللي نزلت هتتحاكم بالقانون وده دليل علي كلامى تكذيب خبر وفاة امح الدولى ربنا يشفيه ويعافيه باذن الله.

من جانبه، شارك اللاعب محمود كهربا، المنتقل حديثًا إلى صفوف نادي الاتحاد الليبي على سبيل الإعارة، رسالة دعم مؤثرة للمشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي، الذي يمر بأزمة صحية صعبة.

ونشر كهربا عبر خاصية "الستوري" على حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لأمح الدولي، مرفقة برسالة مليئة بالمحبة والتمنيات بالشفاء، قائلاً: "ألف مليون سلامة عليك يا قلبي، إن شاء الله تقوم بالسلامة. دعواتكم لأمح محتاج دعوة كل الناس".

يُعد أمح الدولي من الشخصيات المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يحظى بحب جماهير النادي الأهلي بسبب ولائه الكبير للفريق وتشجيعه المستمر.

لكن تعرضه لإصابة في العمود الفقري زاد من معاناته الصحية، حيث كشفت الفحوصات عن إصابته بكسور في الفقرتين الحادية عشرة والثانية عشرة، وهي إصابة تعرض لها في نوفمبر الماضي.