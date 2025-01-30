شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتسلم استغناء أحمد حسام من الجونة واللاعب يوقع 4 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

تسلم مسئولو نادي الزمالك الاستغناء الخاص بأحمد حسام مدافع الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ، ووقع مدافع الجونة على عقود انتقاله للزمالك لمدة 4 مواسم ونصف ليصبح لاعباً في الفريق الأبيض.

واتفق الزمالك مع الجونة على توقيع أحمد حسام على عقود لمدة 4 مواسم ونصف الموسم، مقابل 11 مليون جنيه، يتم سداد 6 ملايين عند التوقيع ، على أن يتم سداد باقى المبلغ على قسطين أو 3 على الأكثر.

أحمد حسام من مواليد 1 يناير 2001، أي يبلغ من العمر 24 عاما، لعب في مركز الدفاع والظهير الأيسر مع الجونة ، بدأ مسيرته مع الفريق في قطاع الناشئين، وتدرج حتى وصل للفريق الأول.

انضم أحمد حسام لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين، وشارك معهم في بطولة شمال أفريقيا التي أقيمت بتونس 2020، وخلال الموسم الجارى شارك مع الجونة في 7 مباريات سجل هدف و صنع أخر لزملاؤه.