شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة على غلق القيد الإفريقي والمصري بدون صفقات جديدة والان مع تفاصيل الخبر

مازالت أزمة إيقاف القيد للنادي المصري قائمة، بسبب المستحقات المتأخرة على النادى لكل من حسام حسن والراحل إيهاب جلال، مدربا الفريق السابقين، وهو ما حرم الفريق البورسعيدي من ضم أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الحالية حتى الآن.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد الأفريقى غد الجمعة الموافق 31 يناير، على أن يغلق باب القيد المحلى يوم 8 فبراير المقبل.

وهو ما يعني أن الفريق البورسعيدي سيكون مضطراً إلى الاعتماد على قائمته الأفريقية الحالية في باقي مشوار البطولة بعد تأهله لربع النهائي.

وكان المصري تغلب على إنبي في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف، ويبحث الفريق البورسعيدي عن مواصلة الانتصارات للعودة إلى المربع الذهبي بالدوري.

وكان علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري ، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد، عقب الفوز على انبي بالجولة العاشرة من الدوري والتي أقيمت على ستاد السويس الجديد وانتهت بفوز النسور الخضر بهدفين مقابل هدف واحد.

وحصد النادي المصري 18 نقطة خلال مشواره ببطولة الدوري، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات وتعادل في ثلاثة وتلقى الهزيمة في مباراتين، وسجل لاعبو المصري 9 أهداف واستقبلت شباكهم 6 أخرى.